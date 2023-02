Sestri Levante, al Sivori arriva un Asti in grande forma

Ora che è tornato alla vittoria il Sestri Levante non vuole più fermarsi. I corsari, primi in classifica nel girone A di Serie D, si sono messi alle spalle il periodo buio di inizio anno con la sconfitta nello scontro diretto e due pareggi con Pinerolo e Legnano. Tre gare che insieme alla sconfitta precedente con il Borgosesia avevano riportato la Sanremese in corsa per il primo posto. I rossoblu però si sono già ripresi e con un doppio 1-0 hanno regolato Castanese e Chisola, risultati utili per tornare a correre ad alta velocità.

Sestri Levante attento, l'Asti è in grande forma

Domenica al Sivori alla 14,30 arriva però un test decisamente più difficile. Di fronte ai padroni di casa ci sarà l'Asti attualmemte sesto in graduatoria e in piena forma. I piemontesi non perdono da sei gare di fila con tre vittorie contro Casale, Fezzanese e Gozzano e tre pareggi con Bra, Ligorna e Stresa Vergate. Una macria che ha permesso alla squadra di tornare in piena corsa per i playoff ora distanti solamente tre punti.

Alla vigilia della sfida arrivano buone notizie per il Sestri Levante che ritrova Candiano, ai box da qualche tempo. Il giocatore è stato inserito nella lista dei convocati, deve ancora ritrovare la forma migliore, ma è di sicuro un rinforzo di grande valore per la corsa verso la serie C.