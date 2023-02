Sestri Levante-Asti 2-0, Barilari: "Bravi, ma non abbiamo tempo per festeggiare"

Terza vittoria di fila per il Sestri Levante che grazie alla doppietta di Cominetti stende l'Asti 2-0 e si prende due punti di vantaggio sulla Sanremese seconda in classifica.

Sestri Levante-Asti 2-0: le parole di Barilari

Al termine della gara parla il tecnico del Sestri, Barilari, sui social della società: "Sono contento per la gara e la vittoria, ci siamo presi il rischio di cambiare modulo e alcuni dei nostri prinicipi e devo dire bravi ai ragazzi perché in cinque giorni abbiamo lavorato su cose nuove, ma mi sembra che sia andata molto bene".

Ora inizia il tour de force, mercoledì c'è la Castellanzese, domenica il Derthona: "Non c'è nemmeno più il tempo di festeggiare, già tra stasera e domani dobbiamo iniziare a pensare alla Castellanzes,e il ritmo da tenere è questo e non dobbiamo guardare la classifica. Da qui alla fine sarà un elastico con la Sanremese, per questo non dobbiamo guardare nulla".