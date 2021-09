Sestri Levante, arriva un nuovo centrocampista

Giovanni Fenati è un nuovo giocatore del Sestri Levante. I rossoblu si assicurano un centrocampista centrale classico con una lunga militanza in Serie D. E’un colpo importante in un ruolo da sempre fondamentale, in più a 26 anni è nel pieno della maturità agonistica. Insomma un bell'acquisto in vista della prossima Serie D.

Fenati è nato a Genova ed è cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, squadra che ha lasciato nel gennaio del 2015 per trasferisi in Serie C nella Lucchese. Poi è passato al Padova ed è iniziata la sua lunga militanza in Serie D, campionato che lo visto protagonista anche con le maglie di Savona, Massese, Fabriano Cerreto, Real Forte Querceta e Sanremese per un totale di 148 presenze. Nell’ultima stagione passata proprio a Sanremo ha giocato 22 partite, di cui undici da titolare e undici da subentrato.

In totale con la Sanremese sono state 41 le presenze, ma il suo record è rappresentato dalle 43 volte in campo con il Savona in cui è andato a segno anche sei volte. Mediano classico, di interdizione e di costruzione, più che di inserimento, in Serie D ha messo a sgeno in totale otto gol.

Tanta sostanza quindi per il Sestri Levante che nel frattempo continua a preparare la prossima stagione con qualche novità anche in difesa. Ad agosto infatti sono stati ufficializzati i colpi Valentino Soplantai, classe 2001, e Lorenzo Podda, nato invece nel 2003. Il restilyng della squadra era iniziato già all’inizio de mese scorso con l’arrivo di Matteo Maffezzoli, esterno mancino che all’occorrenza può essere utilizzato anche sulla linea dei difensori.