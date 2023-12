Sestri Levante-Arezzo, probabili formazioni: le scelte di Barilari e Indiani

Dopo il pari all'ultimo respiro con la Vis Pesaro, il Sestri Levante cerca la vittoria contro l'Arezzo per provare a scappare dalla zona play out, obiettivo distante solo un punto. I toscani, reduci dal successo con il Perugia hanno cinque punti in più dei corsari e intravedono i play off ma in questa stagione non hanno mai vinto due partite di fila. La sfida si giocherà ancora una volta a Vercelli a porte chiuse.

Sestri Levante-Arezzo, le scelte di Barilari

Qualche dubbio della vigilia per Barilari che potrebbe finalmente ritrovare la coppia centrale davanti ad Anacoura, Pane sembra pronto, Oliana stringerà i denti, se uno dei due dovesse dare forfait potrebbe toccare a Matteucci. Per il resto soliti ballottaggi della vigilia con Candiano unico sicuro del posto in mediana, gli altri due posti se li giocheranno Sandri, Raggio Garibaldi e Troiano, In attacco dovrebbero essere confermati Candiano, Forte e Margiotta con Gala mossa a partita in corso.

Sestri Levante-Arezzo, le scelte di Indiani

Viaggia verso la conferma il blocco che ha battuto il Perugia la scorsa settimana. Gli amaranto vanno a caccia del bis, sarebbe la prima volta in stagione che vincono due partite di fila, con la stessa formazione e il 4-2-3-1 in cui Settembrini è la scheggia impazzita in attacco e l'ex Entella Chiosa il baluardo difensivo. Punta centrale Gucci, otto gol per lui in 15 partite, alle sue spalle Guccione già in rete cinque volte.

Sestri Levante-Arezzo, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano; Forte, Margiotta

Arezzo (4-2-3-1) Trombini, Renzi, Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi; Pattarello, Guccione, Settembrini; Gucci

Sestri Levante-Arezzo, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Sestri Levante e Arezzo di sabato alle 18,30 sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky su uno dei canali del pacchetto sport della piattaforma e sulla App Sky Go oltre che su Now Tv