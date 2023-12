Sestri Levante-Ancona si giocherà a porte chiuse

Non c'è pace per il Sestri Levante che continua il suo tribolato campionato di Serie C. La posizione in classifica, con i corsari in piena lotta play out, è in linea con l'obiettivo salvezza, anche se i ragazzi di Barilari non sono in un grande periodo. Quello che sta invece succedendo sul versante stadio è davvero un calvario.

Sestri Levante-Ancona a porte chiuse

La società ligure sta ancora aspettando che gli venga consegnato il Sivori, sua casa da sempre, con i lavori di adattamento ai canoni della Lega Pro che sono partiti solo a fine novembre, mesi e mesi gettati via visto che la promozione dalla Serie D è arrivata ufficialmente il 6 aprile scorso. Senza l'impianto di Sestri si è cercato uno stadio per le gare interne, a Carrara sono state giocate le prime partite, ma poi l'accordo è saltato, così ecco il trasferimento al "Piola di Vercelli" che però, per ordine dell Prefettura, resterà vuoto nel match di domenica prossima con l'Ancona.

I lavori al Sivori non termineranno prima dei prossimi tre mesi, Vercelli è una casa accogliente ma costringe ad un viaggio di 350 chilometri tra andata e ritorno, al vaglio del Sestri Levante ci sarebbe quindi l'alternativa La Spezia, di sicuro più vicina, tra le due città ci sono circa 60 chilometri. Per ora però non ci sono novità ufficiale in merito alle prossime gare interne dei corsari.