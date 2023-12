Sestri Levante-Ancona, le probabili formazioni: le scelte di Barilari e Colavitto

Riparte la caccia alla vittoria del Sestri Levante che domenica sfida l'Ancona a Vercelli. I corsari sono penultimi in classifica con 13 punti mentre i prossimi avversari ne hanno 20 e puntano a rientrare in zona playoff. Periodo difficile per i liguri che arrivano a match dopo la sconfitta con il Pineto, la terza nelle ultime quattro partite in cui è stato conquistato un solo punto con il pari contro l'Olbia.

Sestri Levante-Ancona, le scelte di Barilari

Ancora problemi in difesa per Barilari che deve rinunciare a capitan Pane, al suo posto vicino a Oliana che continua a giocare nonostante i problemi alla spalla, ci sarà uno tra Regini e Grosso. Soliti dubbi negli altri reparti con Sandri, Raggio Garibaldi e Troiano a giocarsi due maglie a centrocampo, sicuro del posto Parlanti. In attacco inamovibile Forte, vicino a lui quasi sicuro di giocare Margiotta, favorito su Toci, mentre alle loro spalle dovrebbe muoversi Candiano, in leggero vantaggio su Gala.

Sestri Levante-Ancona, le scelte di Colavitto

Nonostante la sconfitta, Colavitto dovrebbe confermare l'undici dell'ultima giornata. Sospiro di sollievo in porta dove Perucchini sarà della gara, mentre il suo vince Vitali non dovrebbe farcela. Scelte per il resto già fatte con Spagnoli centravanti in mezzo a Energe e Cioffi, alle loro spalle Gatto giocherà nel cuore della mediana con gli scudieri Paolucci e Saco.

Sestri Levante-Ancona, le probabili formazioni

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Podda, Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Sandri, Troiano; Candiano; Forte, Margiotta

Ancona (4-3-3) Perucchini, Clemente, Celia, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto, Paolucci; Energe, Spagnoli, Cioffi

Sestri Levante-Ancona in diretta tv e streaming

La sfida di Vercelli, che si giocherà a porte chiuse, tra Sestri Levante ed Ancona sarà trasmessa in tv da Sky con la gara inserita nel pacchetto Sport. Per lo streaming oltre a Sky Go sarà attiva anche la diretta su Now TV, servizio in abbonamento in cui si possono vedere tutte le partite della Serie C.