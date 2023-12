Sestri Levante-Ancona, la lista degli assenti

Porte chiuse a Vercelli per Sestri Levante-Ancona di domenica alle 14, la scelta del prefetto impone un'altra gara senza pubblico per i corsari che aspetteranno il Sivori fino a marzo e nel frattempo proveranno a conquistare punti importanti nella corsa salvezza. I liguri sono penultimi nel girone B di Serie C a quota 13, non troppo staccati dall'Olbia quindicesima a 17, ma per provare la risalita devono ritrovare la vittoria che manca da quattro turni con tre sconfitte e un pareggio. L'Ancona è uscito al termine dell'ultima giornata dalla zona play off dopo la sconfitta con il Pontedera e adesso è undicesimo.

Sestri Levante-Ancona, le ultime notizie sugli infortunati

Alla partita di domenica non potrà prendere parte il capitano del Sestri Levante Pane, l'infortunio non è ancora stato smaltito e così il pilastro della difesa di Barilari sarà costretto a saltare la settima gara consecutiva. Al fianco di Oliana scatta quindi il ballottaggio tra Regini e Grosso. Per fortuna del Sestri è questa l'unica assenza, a cui va ad aggiungersi quella di Riccardo D'Antoni, lo sfortunato attaccante che si è infortunato gravemente al ginocchio e dovrà stare ai box ancora per molti mesi.

Dall'altra parte della barricata sospiro di sollievo per Colavitto che risolve la spinosa questione portieri. Perucchini è tornato ad allenarsi e riuscirà a giocare titolare, non ce la farà invece Vitali, ma il rischio di dover scendere in campo con la terza scelta tra i pali è stato evitato. Per il resto tutti a disposizione tranne i lungodegenti Macchioni e D'Eramo.