L'agente di Anacoura: "Siamo in attesa della proposta del Sestri Leavnte"

Le parate di Anacoura sono state decisive per la promozione in Serie C e per la vittoria dello Scudetto di Serie D del Sestri Levante. Il portiere è un punto fermo per Barilari e così potrebbe essere anche per il prossimo campionato. L'agente del giocatore Tommaso Galli rivela a Genovatoday: "Due settimane fa abbiamo avuto un incontro interlocutorio con il Sestri Levante, ora siamo in attesa della proposta del club ligure. La volontà da entrambe le parti è quella di proseguire insieme".

La straordinaria stagione del portiere non è passata inosservata: "Su di lui ci sono stati alcuni interessamenti - racconta ancora Galli - un paio da club di Serie D che puntano a salire la prossima stagione e anche da una società di Serie C. Il Sestri Levante però ha una corsa preferenziale, ripeto aspettiamo la proposta del club ligure". Tutto in stand by al momento, ma già a metà della prossima settimana qualcosa potrebbe muoversi.

Anacoura è arrivato a Sestri la scorsa stagione: "E' stata un'annata incredibile - conclude Galli - nei primi colloqui dell'estate scorsa non ci erano stato prospettati questi scenari, poi la squadra è cresciuta e già a novembre ha preso consapevolezza nei suoi mezzi. Io credo che, nonostante le difficoltà nel salto di categoria, mantenendo il blocco della scorsa stagione il Sestri parte già con una buona base per mantenere la Serie C, l'obiettivo della società per l'anno prossimo".