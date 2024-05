Sestri Levante, si riduce la lista per il nuovo allenatore

Il dopo Barilari non è ancora stato deciso ma la lista dei candidati è stata scremata. Nessun nome altisonante, quindi da escludere sia Atzori che Tufano, tra i primi ad essere accostati ai corsari, ma un tecnico giovane e che con i giovani sappia lavorare bene. L'identikit è tracciato e se il sito tuttoc.com rilancia con forza la candidatura dell'allenatore della Primavera del Genoa Agostini, secondo Il Secolo XIX la nuova guida tecnica arriverà dalla Serie D

I nomi per la panchina del Sestri Levante

Al momento, oltre alla soluzione interna Boisfer, vice di Barilari la scorsa stagione, secondo il quotidiano genovese sono tre i candidati forti: Simone Seccardi, anche lui tra i primi ad essere inserito nella lista, ora all'Atletico Ascoli dopo aver guidato le giovani dell'Ascoli, Marco Didu, ex di Vado, Chieri e Borgosesia, e ora al Pro Palazzolo e Roberto Floris, dal 2021 allenatore del Bra. Sono tutti profili giovani, tra i 40 e i 45 anni, che hanno idee di calcio ben precise e che sono abituati a migliorare i giovani, identikit quindi pienamente centrato sul solco di quanto fatto da Barilari nelle ultime due stagioni.

Sul piano tattico tutti e tre hanno nel 3-5-2 il modulo preferito, che però non è un dogma, un vantaggio visto che anche la rosa del Sestri potrebbe cambiare parecchio e potrebbe essere modellata in diversi modi. Seccardini in questa stagione nel girone F di Serie D si è disimpegnato con una media di 1.68 punti in 25 gare con sole cinque sconfitte, ancora meglio ha fatto con la Pro Palazzolo Marco Didu che ha collezionato 38 presenze nel girone B con una media di 1.92 punti mentre Floris nel girone A è a quota 1,73 punti a uscita in 37 gare. Il momento della scelta sta per arrivare e la palla è nelle mani della dirigenza del Sestri Levante visto che secondo gli ultimi rumors tutti avrebbero detto sì.