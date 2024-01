Sestri Levante, acquisto in attacco per i corsari

Secondo colpo in attacco per il Sestri Levante che dopo Omoregbe dal Milan acquista, sempre in prestito, da Genoa il classe 2003 Daniel Fossati. Il presidente Risaliti e la sua squadra dirigenziale va così a mettere una altro puntello nella rosa di Barilari per provare a centrare quella salvezza diretta che ora è distante solo due punti. Sarebbe una grande impresa visto che da inizio stagione i corsari non giocano nel proprio stadio che è ancora sotto restyling per adeguarsi ai canoni della Lega Pro.

Sestri Levante, arriva Fossati

La società ligure ha annunciato con questa nota il nuovo acquisto: "L’US Sestri Levante 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Daniel Fossati. Il neo corsaro arriva con la formula del prestito dal Genoa. Fossati, leva 2003, dopo aver compiuto la trafila nel settore giovanile rossoblu, ha indossato le maglie di Venezia Primavera, Borgosesia in Serie D e Pontedera in Serie C in questo inizio di stagione".