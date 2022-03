Sestrese, vittoria sul Varazze e testa della classifica

La Sestrese affianca l'Arenzano in testa alla classifica dei playout di Eccellenza e vede la salvezza sempre più da vicino. I verdestellati battono 2-0 il Varazze Don Bosco e volano a più sette sul Pietra Ligure, ad oggi terzultimo.

La cronaca di Sestrese-Varazze Don Bosco

La sfida si apre però con gli ospiti all'arrembaggio, i quattro punti in classifica impongono infatti la ricerca di risultati anche in trasferta. Ci prova subito Cavallone ma mette alto poi è Rovetta a bloccare il tiro di Perasso. Dopo i due brividi, la Sestrese, anche oggi con tanti assenti, ben otto, però inizia a prendere le misure trainata dal solito Sighieri. E'lui a provarci due volte, prima con un tiro indisioso da calcio d'angolo e poi con un'altra conclusione alta. La terza volta però è quella buona, al 45' il verdestellato segna la rete del vantaggio con un destro sul palo lontano che è un vero e proprio gioiello.

E'il colpo che cambia la gara perché da quel momento la Sestrese aumenta ancora il ritmo e soprattutto il Varazze non riesce a rispondere, così al 57' arriva il raddoppio con Bisio, una rete fotocopia rispetto alla prima ma segnata con il mancino. Nel finale miracolo di Ferro su Sakhi che sfiora il tris anche tre minuti dopo. L'ultima emozione è del Varazze ma Patrone spedisce alto di testa.

Domenica prossima gara difficile per la Sestrese che affronta in trasferta l'Atheltic Albaro secondo in classifica, per il Varazze invece sfida contro l'altra capolista, l'Arenzano.