Sestrese, il colpaccio Ungaro chiude il mercato

La Sestrese è pronta a dare l'assalto all'Eccellenza dopo la retrocessione della stagione appena passata. Il club verdetstellato ha già completato la sua rosa con tanti acquisti, l'ultimo è stato annunciato oggi.

Questa la nota del club: "La Sestrese 1919 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023-2024 con il giocatore Luca Ungaro. Il tesseramento, che verrà ratificato dal 1° Luglio, completa il mercato verdestellato regalando a mister Valmati un giocatore di grandissima qualità ed esperienza.

Ungaro, difensore classe 1993, è al primo campionato di Promozione della sua carriera.

Cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, ha disputato la Serie D con Acqui e Bogliasco, l'Eccellenza con le maglie di Molassana, Genova Calcio, Rivasamba, Rivarolese (tre stagioni).

Nelle ultime quattro stagioni è stato protagonista con la maglia del Baiardo.

Con l’arrivo di Ungaro si completa la rosa ufficiale della Sestrese, pronta ad iniziare la preparazione il 31 Luglio.

Queste le sue prime parole: "Ringrazio il Baiardo per questa anni passati insieme, ora è arrivato il momento di rimettermi in gioco in una sfida e in un progetto che mi entusiasma. Non vedo l'ora di riportare una piazza come Sestri dove merita di stare".