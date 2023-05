La Sestrese e la retrocessione: "Torneremo più forti"

La Sestrese è retrocessa ieri dall'Eccellenza al termine di una stagione difficile che l'ha vista concludere il campionato al terzultimo posto, troppo lontana dal Taggia per provare a conquistare la salvezza ai playout. Ieri è arrivata la matematica certezza dopo il 2-2 con la Lavagnese seconda in classifica "Una prestazione commovente dei nostri in maglia verde, di tutto l'ambiente verdestellato" così è stata definita dallo stesso club in un lungo posto sui social in cui si elogia la squadra: "Contro la seconda forza del campionato è finita 2-2, ma con i risultati delle altre poco sarebbe cambiato. Troppo tardi, purtroppo, per evitare una retrocessione che oggi arriva come verdetto ma che era già nell'aria da due settimane. Questo cuore, questo spirito, commoventi per attaccamento e voglia fino al 95', rendono ancora più amaro un epilogo che poteva essere ben diverso con questo piglio. Un plauso a tutti, "vecchi", giovani: nella rimonta del 2-2 in campo abbiamo chiuso con ben sei elementi fuori quota del vivaio, compreso l'esordiente Bertola, classe 2004, tra i migliori con Marino, Castelli, Palmisano, insieme a tutti i nostri cuori vecchi verdestellati in campo. Ripartiamo da qui. Da questo cuore, spirito".

Lo sguardo è già quindi rivolto al futuro: "Ripartiamo da subito perché anche questa volta ci rialzeremo, come tante volte capitato in questi più di 100 anni di storia. Torneremo, presto. Ancora più forti, in campo e fuori.

Torneremo, perché questo societá, questa storia, questo attaccamento, questo orgoglio, oggi più che mai ci dà la spinta per ripartire. Subito.

Un grazie ai nostri ragazzi che oggi hanno comunque chiuso a testa altissima, un grazie a questo staff, mister Catania, mister Lo Bartolo e mister Faraci, che due settimane fa in un momento delicato e "drammatico" sono saliti sulla nave provando fino all'ultimo secondo con questi ragazzi a compiere il miracolo".