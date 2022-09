Nuovo responsabile del settore giovanile per la Sestrese

Una novità che in realtà è un gradito ritorno, al Sestrese annuncia con una nota ufficilale il nuovo responsabile del settore giovanile: "La F.S. Sestrese Calcio 1919 è lieta di annunciare il ritorno in verdestellato di un grande personaggio del mondo dilettantistico regionale: da oggi Bruno Faraci è il nuovo Responsabile del Settore Giovanile.

Faraci, apprezzato per le conoscenze calcistiche e le indiscutibili doti umane, rappresenta la figura ideale per coordinare con entusiamo, professionalità e trasparenza il polo di Borzoli.

Lavorerà sotto la regia e le linee guida del Presidente Area Giovani Federico Fogli e a stretto contatto con il D.G. D'Acierno e il D.S. Catania, con l'obiettivo di far crescere e migliorare tutto il movimento giovanile verdestellato verso importanti ambiziosi traguardi.

Dopo due anni alla Genova Calcio, Faraci torna alla Sestrese dopo l'esperienza alla guida della Scuola Calcio verdestellata nel 2019/2020".