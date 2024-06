Un campo tutto nuovo per la Sestrese

Un gioiello in cui crescere i propri giovani, da sempre fiore all'occhiello della società, e poter provare il grande salto in Eccellenza con la prima squadra. La Sestrese è vicina ad avere un "Piccardo" tutto nuovo come comunicato da Asef sui propri social: "Il nuovo manto erboso sintetico del campo sportivo “Ex Corderia” di via Sparta è terminato. Quello del “Giuseppe Piccardo” di piazzale Muratore, a Borzoli, è quasi pronto.

Per la Sestrese 1919 il traguardo è (quasi) raggiunto. Lo sarà definitivamente ad agosto, quando anche lo storico campo a undici di Borzoli sarà ultimato ed agibile. E la prima squadra potrà iniziare gli allenamenti. A settembre, poi, la scuola calcio della blasonata società del ponente genovese potrà partire a pieno regime, curandosi del vivaio e delle sue “gemme”, come è tradizione a Sestri.



Ricordiamo che i lavori al “Piccardo” non riguardano solo la superficie, ma hanno interessato i rivi sottostanti, che sono stati regimentati e messi in sicurezza. Un’opera di grande rilievo.