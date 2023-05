Sestrese, scelto il nuovo allenatore

Rivoluzione in casa Sestrese che oggi ha annunciato con una nota ufficiale: "A conferma delle sue ambizioni e con l’immediato intento di riportare la prima squadra nel massimo campionato regionale e aprire un ciclo e un progetto importante in termini di organizzazione societaria e risultati sportivi, è lieta di annunciare i nuovi quadri dirigenziale a tecnici: il nuovo allenatore della prima squadra sarà Enrico Valmati (29 anni, diventa il mister più giovane della storia della ultracentenaria della Sestrese); con lui approdano in verdestellato Simone Ferrandi (Direttore Operativo) e Luca Fioretti (DS) che lavoreranno a stretto contatto con Antonio D'Acierno (Direttore Generale) e Andrea Catania (nominato nuovo Direttore Area Tecnica).

Tutto l’ambiente verdestellato, con in testa il Presidente Sebastiano Sciortino, Federico Fogli (prossimo vice-presidente) e Valerio Gualtieri (Club Manager) danno il benvenuto al nuovo staff tecnico e dirigenziale, con l’augurio di riportare – tutti insieme – la Sestrese ai vertici del calcio ligure e scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della storia verdestellata.

Il nuovo corso verdestellato - basato su una struttura societaria di livello assoluto - avrà come punti cardine del progetto: organizzazione fuori e dentro al campo, spirito e senso di appartenenza al mondo verdestellato, ambizione e professionalità. Tutti aspetti fondamentali che ogni componente della rosa dovrà incarnare in pieno per raggiungere i traguardi tecnici, organizzativi e societari che la società Sestrese merita.

Con Valmati, Ferrandi e Fioretti, arriva in verdestellato anche Filippo Monteggi (Team Leader) che lavorerà a stretto contatto con Maurizio Collacchi (Team Manager) e gli altri dirigenti verdestellati (lo storico Paolo Generani, Marco Tola e Umberto Boccignone).

Dal Borzoli, inoltre, per lo lo staff di mister Valmati arriveranno anche Niccolò Marchesi (Collaboratore Tecnico e Match-Analyst) e Giacomo Nicoletti (Allenatore in 2^).

Le nuove figure approdano in verdestellato dopo un superlativo quadriennio nella società G.S.D. BORZOLI, portata - sotto la guida del Presidente Cinzia Bardelli – dalla Prima Categoria (vinta con numeri record nel 2019-2020, 21 vittorie su altrettante partite) ai vertici del campionato di Promozione (dopo lo stop Covid sono arrivati due storici quarti posti consecutivi contro corazzate in termini economici e sportivi).

Al fine di creare un legame indissolubile con le promettenti giovanili verdestellate, la nuova struttura dirigenziale seguirà la Prima Squadra e anche la Juniores, alla cui guida, dopo l’ottimo 5° posto della scorsa stagione, è stato riconfermato Giuseppe Catania con mister Marco Lo Bartolo, una coppia di allenatori a cui vanno i ringraziamenti della società per passione, orgoglio e professionalità portate nelle ultime settimane alla guida della Prima Squadra.