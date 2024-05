Sestrese, scelto il nuovo allenatore

La Sestrese riparte da un nuovo allenatore, e un nuovo staff, per provare l'assalto alle posizioni di testa del campionato di Promozione. Nella stagione appena conclusa i genovesi hano totalizzato 50 punti assestandosi al quinto posto in una graduatoria che ha visto il San Francesco Loano dominare, chiudere a 70 punti, e volare in Eccellenza.

La società del capoluogo dopo questo risultato ha deciso di cambiare guida tecnica e ha annunciato con una nota ufficiale il nuovo staff: "La società GSD Sestrese Bor. 1919 è lieta di annuncia che Fabio Carletti sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Il primo collaboratore tecnico sarà Massimo Raspa e il preparatore dei portieri Simone Nucci. In attesa delle ufficialità dal 1 luglio si ringrazia la Praese, il Begato e l'Albisole per la fattiva collaborazione. Auguriamo a mister Carletti e al suo staff una stagione piena di soddisfazioni".