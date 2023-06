Un grande ritorno per la Sestrese

Dopo la retrocessione nella stagione appena conclusa, la Sestrese punta al ritorno immediato in Eccellenza e continua a muoversi sul mercato. Negli scorsi giorni è stata la stessa società a comunicare un grande ritorno: "La Sestrese 1919, con grande orgoglio e soddisfazione, annuncia di aver trovato l'accordo per la stagione 2023-2024 per il ritorno in verdestellato di una vera "bandiera": Federico Merialdo. Federico, uomo dal cuore verdestellato e giocatore eccezionale, torna in verdestellato dopo l'arrivederci del 2017.

Vestirà la maglia della Sestrese per l'ottava stagione ripartendo da 203 presenze e 9 gol, tra i quali quello della vittoria della Coppa Italia del 2017 con la fascia di capitano al braccio.

Cresciuto nella Scuola Calcio della Sestrese (di cui poi è stato anche istruttore), nelle sue sette stagioni precedenti ha vinto anche il campionato di Promozione nel 2012, oltre a un terzo posto in Eccellenza, e l'esordio in D da giovanissimo nel 2007.

Nelle ultime cinque stagioni ha giocato nel Baiardo di cui era anche capitano: con i "draghetti" ha vinto un altro campionato di Promozione nel 2018.

La Sestrese ringrazia la società Baiardo per la fattiva collaborazione al fine di poter annunciare il nuovo giocatore prima dell'1° Luglio, data in cui verranno ratificati i tesseramenti.

Entusiasta ovviamente il diretto interessato: "Innanzitutto vorrei ringraziare il Baiardo per questi splendidi anni passati insieme. Dal momento che con la società ci siamo confrontati e abbiamo deciso di non proseguire insieme, la mia volontà è stara quella di ritornare a Sestri dove sono cresciuto e dove volevo prima o poi tornare un giorno per la mia ottava stagione. Arrivo con tanto entusiasmo trasmesso sin dalla prima chiacchierata da tutti coloro che fanno parte della società. Credo fermamente nel progetto e spero di riuscire a riportare insieme ai miei nuovi compagni questa società quantomeno in Eccellenza, categoria dove la Sestrese deve stare. Non vedo l’ora di iniziare. Forza Verdi".