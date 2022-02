Sestrese, Sacki stende il Molassana nello scontro salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Sestrese

Il match salvezza va alla Sestrese che risale in classifica e lascia il Molassana in fondo alla graduatoria del campionato di Eccellenza, girone B. I verdestellati in casa ci mettono solo un tempo ad avere la meglio degli avversari e alla fine il tabellino dirà 4-1.

La sfida parte e dopo un solo minuto la Sestrese è già davanti grazie a Sacki che inizia il suo personalissimo show di giornata. La prima rete sua e del match è un tap in dopo un’azione da calcio d’angolo, la seconda arriva al 18’ con il bomber dei padroni di casa che insacca di testa su assist di Lanza. Il Molassana perde la bussola e poco prima del duplice fischio viene colpito anche dal giovane Tomè che in mischia segna il 3-0.

La gara è già finita anche se nella ripresa gli ospiti hanno una reazione d’orgoglio e con Biancato su rigore provano a riapire la partita quando il cronometro segna il minuto 58. E’ solo un’illusione perché Sacki stasera ha una marcia in più e richiude subito la gara, dopo appena undici minuti approfitta dell’assist di Sighieri per firmare il 4-1 che sarà anche il risultato finale della gara.