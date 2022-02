La Setrese esonera l'allenatore

La polveriera Sestrese esplode, la società domenica ha respinto le dimissione del direttore sportivo, ma ieri ha preso una decisione per la sua panchina. Corrado Schiazza non è più il mister verdestellato e ora il club sta cercando un nuovo mister.

L'annuncio è arrivato con una nota ufficiale dei verdestellati: "La F.S. SESTRESE Calcio 1919, con profondo rammarico, in vista della fase finale del campionato (play-out), comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Corrado Schiazza.

La decisione, presa con rammarico, non cancella quattro stagioni indimenticabili in cui mister Schiazza e di Massimo Zamana hanno riportato la nostra Sestrese nel massimo campionato regionale, con numeri record, sfiorando poi la semifinale per l’accesso in serie D nell’ultimo campionato, e facendo esordire in prima squadra in quattro anni ben 16 giocatori del settore giovanile verdestellato.

A Corrado e Massimo i migliori auguri per gli anni futuri.

Nei prossimi giorni il D.G. D’Acierno e il D.S. Catania, d’intesa con il presidente Sciortino e il vice-presidente Gualtieri, sceglieranno il nome del successore".

Temporaneamente, alla ripresa degli allenamenti, la guida tecnica sarà affidata – con una soluzione interna – al Responsabile del Settore Giovanile Michele Fabiani, uomo di società e allenatore affermato nelle giovanili verdestellate.