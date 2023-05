La Sestrese cambia allenatore

Terzultimo posto in classifica con 29 punti e salvezza che diventa sempre più difficile per la Sestrese che a due giornate dalla fine cambia guida tecnica. I genovesi reduci da tre sconfitte di fila hanno accettato le dimissioni di Rossetti e affidato la panchina allo staff della Juniore.

La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso una nota del club: "Ricevute le dimissioni del signor Cristiano Rossetti e del suo staff tecnico, la F.S Sestrese Calcio 1919 ha deciso di accettarle tenendo conto del delicato percorso sportivo nonchè situazione emotiva della squadra e relativa classifica.

La Sestrese ringrazia il signor Cristiano Rossetti e il suo staff per la splendida salvezza della passata stagione e l'impegno profuso con attaccamento innegabile al verdestellato in questo anno di collaborazione, lottando in ogni modo fino all'ultimo per ottenere l'obiettivo.

Per le ultime due partite stagionali, con l'obiettivo di tenere "viva" l'ultima possibile speranza di salvezza e affrontare il proprio destino a testa alta e lottare con orgoglio fuori e dentro al campo in ogni partita e contesto, la F.S. SESTRESE Calcio 1919 ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra all'attuale staff della Juniores, formato dagli allenatori Giuseppe Catania e Marco Lo Bartolo. Lo staff è completato dai preparatori dei portieri attuali Fabrizio Parise e Luca Fuselli.

La scelta "interna" per questo finale di stagione rappresenta la naturale azione come senso di responsabilitá, nonché presa di posizione, dell'importante e orgoglioso movimento verdestellato nella sua totalità, ceh anche in questa stagionecon i suoi oltre trecento tesserati, cuori verdestellati, tifosi, ha avuto un ulteriore ascesa e crescita nonchè spirito di appartenenza verdestellato (confermato in modo encomiabile sugli spalti anche nella delicata giornata di ieri): componenti che rappresentano il vero "tesoro" (invidiato e inimitabile) per il presente e futuro di questa società.