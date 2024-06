Sestrese, pioggia di conferme

Tante conferme dopo il cambio in panchina, la Sestrese annuncia di poter contare anche per l'anno prossimo su: Samuele Cannavò, Riccardo Bazzurro, Filippo Lanza, Mattia Iannicella, Federico Gaggero, Alessandro Castelli, Simone Balestrino, Ruben Zanoli e Gabriele Maresca. Nove giocatori che già conoscono l'ambiente e che saranno l'ossatura della squadra che l'anno prossimo giocherà ancora in Promozione.

A loro si unirà Alfredo Sarno che dopo un anno di prestito al Busalla, in Eccellenza, torna alla base per provare ad essere protagonista nella nuova Sestrese che adesso guarda il mercato. Nei prossimi giorni arriveranno altre conferme e i nuovi arrivi.