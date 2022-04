Sestrese, tris al Cadimare e scatta la festa salvezza

Una stagione difficile conclusa con la festa salvezza, arrivata con due gornate di anticipo. La Sestrese batte 3-0 il Cadimare in casa nella settimana giornata dei playout e vola a sedici punti, irraggiungibile da chi ancora sta lottando per rimanere in Ecellenza. La festa è grande perché fino a pochi mesi l'annata sembrava stregata, poi però è arrivata l'accelerata decisiva e una serie di gare di playout quasi perfette che hanno scacciato l'incubo della discesa in Promozione. A trascinare la squadra genovese anche ieri con il Cadimare, penultimo, sono i ragazzi del settore giovanile, fondamentali visti anche i tanti infortunati in rosa.

La posta in gioco è alta per questo forse il primo tempo regala pochi sussulti, ma nella ripresa la Sestrese mette il turbo e segna le tre reti che fanno scattare la festa, con firme tutte in arrivo da ragazzi cresciuti nel settore giovanile verdestellato. Al 55' Padovan di testa sblocca il risultato sul corner battuto dal solito Sighieri.

Il raddoppio, sfiorato poco dopo, arriva al 63 con Tomè, 2004 davvero interessante che nelle ultime partite è stato determinante. La ciliegina sulla torta arriva al 67' con Cafferata che insacca approfittando del grande assist di Tecchiati. Tre reti in dieci minuti e poco più che chiudono la gara e anche la stagione della Sestrese. La salvezza è realtà, mentre il Cadimare resta penultimo a cinque punti.