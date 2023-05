Sestrese, attacco stellare per tornare subito in Eccellenza

Tornare subito in Eccellenza, è questo l'obiettivo dichiarato della Sestrese appena retrocessa. Alle parole seguono subito i fatti con tre colpi di mercato, un volto nuovo e due conferme, annunciati con una nota sui propri profili social: "La Sestrese, con grandissima soddisfazione a conferma dell'ambizione di recitare un ruolo da assoluta protagonista nella stagione 2023-2024 per un cercare da subito il ritorno in Eccellenza, è lieta di annunciare i primi tre grandissimi colpi di mercato: l'attacco verdestellato potrà contare sui confermati Edoardo Mura e Davide Sighieri e il nuovo arrivato Simone Balestrino, Un attacco stellare di un tris di giocatori con tanti ammiratori tra le varie squadre di Eccellenza e Promozione, che hanno deciso da subito di sposare la causa della Sestrese per un campionato di livello assoluto".

Sui social arrivano anche le prime dichiarazioni dei diretti interessati, partendo da Balestrino: "Non ho avuto dubbi ad accettare questa proposta, le ambizioni collimano con le mie, ed è una motivazione importante". Parla anche Edoardo Mura: "Sono felice di poter indossare ancora questa maglia, non ci aspettavamo il risultato di questa stagione, ora dobbiamo lavorare con grande fame per vincere e tornare subito in Eccellenza". Infine le dichiarazioni di Sighieri: "Da domenica sera scorsa, dopo la retrocessione, la mia testa era già sul'obiettivo di portare la Sestrese dove l'abbiamo lasciata, dovremo fare una stagione super e vincente".