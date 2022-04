Sestrese, conferma in arrivo per mister Rossetti

Dopo la salvezza l'annuncio che tutti aspettavano, la conferma dell'allenatore. In casa Sestrese si inizia a pensare al futuro dopo aver chiuso la questione della permanenza in Eccellenza con due turni di anticipo nei playout. I verdestellati erano partit male ma con il cambio in panchina hanno centrato l'obiettivo. Così la società ha comunicato in questi giorni "La conferma di Cristiano Rossetti alla guida della Prima Squadra per la stagione 2022/2023 che è è la naturale conseguenza dell’apprezzamento, da parte di tutto l’ambiente verdestellato (dirigenza, tifosi e giocatori stessi), dello straordinari lavoro di questi mesi fatto da mister Rossetti e del suo staff, che ha contribuito in maniera fondamentale alla salvezza nel massimo campionato regionale con due giornate di anticipo, in una stagione in cui le retrocessioni erano pari al 30% delle squadre partecipanti".

Lo sguardo è già rivolto al futuro: "Il prossimo campionato di Ecellenza sarà finalmente a girone unico, sarà lungo e straordinariamente stimolante con tante società e città di prima fascia. Al tempo stesso presenterà un livello molto alto, in cui la Sestrese è pronta a lottare con serenità e ambizione, e lo farà ripartendo dalle basi calcistiche e umane, staff in primis, evidenziate in queste settimane"