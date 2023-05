Sestri Levante, poker al Borgosesia prima della grande festa

Il Sestri Levante chiude in bellezza la sua stagione da record. I corsari, già promossi da tempo in Serie C e vincitori del Girone A di Serie D, battono 4-2 il Borgosesia e alzano la Coppa al cielo dopo l'ennesima vittoria stagionale.

Il successo matura già nel primo tempo con capitan Pane che apre le marcature al 17', poi ci pensa Forte a firmare il raddoppio al 30' e cinque minuti dopo arriva la solita firma di Marquez, questa volta su rigore. La partita è chiusa e nel secondo tepo Favale accorcia al 69', Donadio riallunga all'83 e Masini segna la seconda rete degli ospiti per il 4-2 finale.

Ora in città è tutto pronto per la grande festa con la sfilata della squadra e delle giovanili in mezzo ai tifosi nelle strade del centro di Setsri Levante. Da domani sarà tempo di pensare alla prossima stagione in Serie C con attenzione soprattutto rivolta al Sivori, con i lavori per adeguare lo stadio alle regole della Lega Pro che partiranno il prima possibile e sono già stati confermati sia dal Comune che dalla Regione.