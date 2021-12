Serra Riccò-Voltrese, novanta minuti per spiccare il volo

Squadra in casa

Squadra in casa Serra Ricco

Tre punti per volare e sperare in un passo falso delle due davanti per tornare ai piani altissimi. Serra Riccò e Voltrese, terza e quarta con rispettivamente 23 e 24 punti, si sfidano domani alle 15 con questo obiettivo nel match più importante della tredicesima giornata del campionato di Promozione, Girone A.

Le due formazioni arrivano alla partita in momenti decisamente diversi. I padroni di casa, dopo essere stati a lungo in testa, hanno perso le ultime due sfide contro il Legino e con la Praese capolista 4-1. La Voltrese invece vola sulle ali dell’entusiasmo di sette risultati utili consecutivi e una sola sconfitta in tutto il torneo contro il Legino.

Le sfide del prossimo turno di Promozione girone A

In cima alla classifica c’è sempre la Praese, unica squadra ancora imbatttuta, con 27 punti attesa dal match sulla carta abbastanza semplice con il Camporosso. Difficile ipotizzare un ko, a sperare in un passo falso è comunque il Soccer Borghetto secondo e staccato di soli due punti dalla vetta, Carparelli e compagni cercherano di battere la Veloce penultima per continuare a volare.

Gli altri match di giornata sono Borzoli-Via dell’Acciaio, Bragno-Golfo Dianese, Cele Riviera Calcio-Baia Alassio Calcio e Vallescrivia-Legino con i valligiani che devono difendere il quinto posto, l’ultimo che vale i playoff. Turno di riposo per il Ceriale Progetto Calcio.