Promozione, il big match Serra Riccò e Praese finisce pari

Alla fine è la Voltrese a sorridere più di tutti dopo il fischio finale della supersfida tra Serra Riccò e Praese nel girone A di Promozione. La squadra di Voltri batte il Bragno 1-0 e vola solitaria al comando della classifica a più due sul Serra e a più cinque sulla terza della classe.

Il big match inizia subito a ritmi altissimi con i padroni di casa che prima colpiscono una traversa e poi già al 5' mettono la freccia, è il solito Lobascio a infilare il portiere avversario e far scattare la festa sugli spalti. La Praese cerca di rispondere ma non riesce ad agguantare il pari, anzi rischia di capitolare di nuovo sul finire de tempo con Lobascio, sempre lui, che colpisce la traversa.

Nela ripresa parte forte la Praese che al 54' va vicina al gol con Fedri che però cincischia e non riesce a infila la palla in rete. Obiettivo che invece diventa realtà al 65' con lo stesso Fedri che in versione assist man funziona meglio che da bomber, è suo il pallone su cui Stabile si avventa per l'1-1. Sarà questo il risultato finale, con la sfida che resta in equilibrio nonostante l'espulsione di Perego della Praese al 73'.

Dopo la pausa dovuta alla Pasqua sarà il momento della verità per il campionato di Promozione girone, ci sarà infatti la sfida tra la Voltrese e il Serra Riccò, mentre la Praese affronterà il Camporosso.