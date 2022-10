Nuovo direttore generale per il Serra Riccò

Nuovo innesto societario nel Serra Riccò, squadra che milita nel girone A di Promozione e al momento veleggia in terza posizione con 13 punti a meno quattro dalla Praese capolista. Il club lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: "Con grande onore e con grande soddisfazione il Serra Riccò comunica il nome del nuovo Direttore Generale. "Si tratta di Lorenzo Perelli. Un vero cuore gialloblu ed un grande professionista che in sinergia con il responsabile prima squadra Paolo Migliardo ed il responsabile settore giovanile Bruno Bottari saprà guidare il Serra verso obiettivi ambiziosi.

Le prime parole di Lorenzo Perelli

Di seguito le prime parole del nuovo direttore generale del Serra Riccò: "Intanto sono onorato di questo nuovo incarico, sostanzialmente non cambierà nulla perché vivo ormai da anni il Serra Riccò a 360 gradi, il primo pensiero è quello di dare ancor di più solidità al nostro settore giovanile e alla scuola calcio che è il cuore pulsante della Società cercando di lavorare in sinergia dentro e fuori dal campo. Ringrazio il Presidente per l’opportunità e la fiducia che ha riposto nei miei confronti"