Il Serra Riccò vola in Eccellenza

Ci sono volute alcune settimane, ma alla fine anche il Serra Riccò può festeggiare la promozione in Eccellenza. La formazione genovese, dopo aver chiuso al secondo posto il girone A di Promozione, dietro al Pietra Ligure, aveva perso la finale play off contro la Sammargheritese ai rigori dopo 120 minuti di lotta. Così dal 14 maggio ad oggi il Serra ha tifato per la Lavagnese che si stava giocando tramite due turni di post season la promozione in Serie D.

Oggi i bianconeri di Ruvo hanno battuto il Mapello 4-3 in trasferta volando in Serie D e liberando un posto in Eccellenza per la prossima stagione, posto che va di diritto al Serra Riccò che accompagna così nella massima serie di calcio ligure Pietra Ligure, Golfo Paradiso e Sammargheritese. L'attesa era talmetne tanta per il risultato della Lavagnese che alcuni tifosi del Serra Riccò hanno accompagnato quelli della squadra di Lavagna a Mapello per seguire insieme la partita. Dopo il fischio finalel a festa è stata quindi doppia, per due promozioni in un colpo solo.