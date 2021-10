Serra Riccò, decisa la data del recupero contro la Veloce

Iniziano ad arrivare le prime comunicazioni ufficiali sui recuperi delle gare dello scorso fine settimana che non sono andate in scena a causa dell'allerta meteo arancione su buona parte della Liguria. Quando viene emanata l'allerta infatti alcuni campi nella nostra regione devono restare chiusi e le gare vengono automaticamente rinviate. E'successo per cinque match nella terza giornata tra Girone A e B della Promozione e così gli organi competenti sono alla ricerca delle date giuste per i recuperi.

Veloce-Serra Riccò: la data del recupero

Oggi è arrivata la decisione ufficiale su Veloce-Serra Riccò che si disputerà mercoledì 6 ottobre alle ore 20,30 al Campo "F.Levratto" in località Zinola, provincia di Savona.

Il match è molto importante per i genovesi che nelle prime due gare hanno vinto e pareggiato e quindi sono a quota quattro punti. La Praese, prima della classe, è a nove e quindi la vittoria nel recupero potrebbe proiettare il Serra Riccò ai piani altissimi della graduatoria. Certo la prossima sarà una settimana impegnativa, oltre al recupero ci sarà infatti anche la sfida con il Borzoli domenica. Per fortuna dei giocatori alla sesta giornata è previsto il turno di riposo. La Veloce invece dovrà cercare di sfruttare il recupero per rialzarsi e mettere minuti nelle gambe visto che ha giocato solo una volta in campionato pareggiando 0-0 con il Bragno.