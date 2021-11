Il Serra Riccò ringrazia Bulgarelli, c’è la sua firma sul successo con il Ceriale

Il Serra Riccò mantiene la testa del Girone A di Promozione grazie al successo 1-0 con il Ceriale, squadra temibile che oggi fa vedere tutto il suo valore anche se alla fine si inchina alla capolista. I padroni di casa appprofittano del turno di riposo del Vallescrivia per volare in testa in solitaria, anche se Borghetto, Praese e Borzoli restano a uno de due punti di distanza.

La cronaca di Serra Riccò-Ceriale

I tre punti di oggi del Serra Riccò portano la firma del portiere Bulgarelli è lui che al 35’ inizia il suo show con una bella parata su Bertolaso. Dopo lo spavento la squadra di casa trova il gol allo scadere del primo tempo: Lobascio questa volta mette il vestito dell’uomo assist e serve Monticone per il vantaggio.

La gara però non è finita anzi, Traverso spara alto una buona occasione, poi il Ceriale ha la possibilità di pareggiare con il bomber Caneva che si presenta dal dischetto dopo un fallo in area su Hamati. Il giocatore del Ceriale si presenta sul dischetto, ma Bulgarelli prima ferma la massima punizione e poi ribatte anche il tocco dell’attaccante sulla ribattuta. Lo show però non è finito qui, al 91’ altro intervento miracoloso ancora su Caneva. Il Serra Riccò vince e ringrazia il suo super portiere per il primato in classifica.