Il Serra Riccò conferma mister Rapetti

Il Serra Riccò va avanti con mister Repetti, lo annuncia la stessa società ceh spiega come la prossima sarà una stagione in cui saranno le strutture al centro dell'attezione con un accurato rifacimento. Tante le energie che verranno dispensate al settore giovanile, in cui saranno inseriti tecnici di primo piano, perché l'obiettivo è quello dell'autosostenibilità.

Mister Repetti resta quindi e lo fa grazie anche alla forza dei risultati. Il campionato di Promozione il suo Serra Riccò lo ha vissuto da assoluto protagonista con un lunghissimo testa a testa con la Voltrese che poi è riuscita a spuntarla e a chiudere al primo posto e quindi con la promozione in Eccellenza. Il Serra così è andato ai playoff dove ha perso in semifinaile con la Praese, che domani si giocherà la finale con il Golfo Paradiso.

Per il Serra Riccò comunque risultati importante che sono valsi la conferma a mister Repetti.