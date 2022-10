Genoa femminile alla prova Arezzo

Torna a giocare in trasferta il Genoa femminile e potrebbe non essere una brutta notizia visto che al momento l’unico successo conquistato in Serie B dalla ragazze di mister Oneto è arrivato proprio lontano da casa contro la Torres Sassari. Domenica alle 15,30 le rossoblu saranno invece impegnate sul campo dell’Arezzo femminile, squadra alla portata guardando la classifica.

Il Grifone ad oggi è penultimo con tre punti, alle sue spalle c’è solo l’Apulia Trani, ma il cammino è ancora lungo soprattutto per chi è all’esordio assoluto nel secondo campionato italiano femminile come è il Genoa. Le liguri sono reduci dalla partita persa in casa contro la Lazio 4-1 ma le capitoline sono prime in classifica e soprattutto hanno l’obiettivo di tornare in A dopo la retrocessione dell’anno passato.

Più facile quindi potrebbe essere affrontare l’Arezzo che veleggia a metà classifica con i suoi sette punti. Le toscane sono reduci dal successo 2-0 contro l’Apulia ultima della classe da due sconfitte 4-1 e 3-2 contro Cesena e Hellas Verona.