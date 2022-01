Serie D, Varese-Lavagnese si gioca in anticipo

Si giocherà sabato prossimo e non domenica la sfida tra Città di Varese e Lavagnese, valida per il prossimo turno del girone A di Serie D. Ad annunciarlo è la società ligure sul proprio sito ufficiale: "La USD Lavagnese, attraverso il Dipartimento Interregionale, comunica che, a seguito di accordi intercorsi tra le due Società, la gara Città di Varese - Lavagnese, 20^ giornata e 1^ del girone di ritorno del Campionato di Serie D in programma originariamente domenica 30 Gennaio, è anticipata a Sabato 29 Gennaio sempre alle 14:30".

Per i bianconeri sarà una trasferta durissima, di fronte infatti ci sarà il Varese secondo in clasifica dietro al Novara che, come da pronostico, sta facendo quasi campionato a parte visto che ha già sette punti di vantaggio proprio sui biancorossi. I padroni di casa arrivano al match dopo otto risultati utili consecutivi che hannno permesso di scalare la classifca. La Lavagnese invece al momento ha sedici punti ed è in piena zona playout, i liguri sono in un momento delicato, nelle ultime sette uscite hanno perso cinque volte e pareggiato due, la vittoria manca dal 14 novembre, 2-1 sul Saluzzo ultimo in classifica.

Partita quasi proibitiva quindi per i bianconeri che segnerà anche la prima sfida del 2022 perché domenica scorsa è stata rinviata, a causa di alcuni positivi al Covid-19, la partita contro il Borgosesia.