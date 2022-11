Sestri Levante, è tempo di big match contro il Vado

Ennesimo test di maturità per il Sestri Levante che grazie alle sue otto vittorie di fila è primo in classifica in Serie D, girone A, e punta dritto verso la promozione in Serie C. Il filotto ha permesso ai rossoblu di volare a più sei sulla Sanremese e a più undici sul Vado che però ha la possibilità di riaprire i giochi.

Domani alle 14,30 al Chittolina infatti la terza della classe sfida la prima nel big match della quattordicesima giornata di campionato. Il Sestri con le sue undici vittorie e una sola sconfitta sembra infermabile, ma il Vado è quasi costretto a vincere, in caso di ko infatti il primo posto rischia di essere davvero irraggiungibile.

Il problema per i padroni di casa è che nell'ultimo periodo la formazione non sembra essere in forma smagliante, nelle ultime quattro gare ha vinto solo con il Gozzano, due i pareggi contro Bra e Fezzanese una la sconfitta in casa contro il Ligorna.

Il Sestri Levante vola, il Vado sembra essersi un po' incagliato, ma in novanta minuti tutto è possibile, certo che sei corsari dovessero sbancare anche il Chittolina andare poi a riprenderli diventerebbe molto difficile per tutti.