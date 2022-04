Vado-Ligorna scontro diretto per inseguire la salvezza diretta

Vado 43 punti, Ligorna 42, e Asti, ad oggi ultima qualificata ai playout di Serie D, a quota 39. La classifica indica chiaramente perché il match di domani tutto ligure è tra i più importanti della stagione per le due squadre coinvolte. Chi perde rischia infatti di scivolare nelle sabbie mobili, un rischio assolutamente da evitare a sole cinque giornate dalla fine.

Il Ligorna è in un periodo poco fortunato, nessuna vittoria nelle ultime cinque giornate con due sconfitte e tre pareggi, l'ultimo dei quali ottenuto nel recupero giocato in settmana contro il Derthona, quarto in classifica e bloccato sullo 0-0. I genovesi, che continuano a combattere con i tanti infortuni, dovranno riuscire a ritrovare il successo per spiccare il volo lontano dai playout.

Stesso obiettivo per il Vado che ha solo un punto in più e arriva dalla sconfitta 1-0 proprio con l'Asti che ha rimesso in pericolo la formazione ligure. Dopo il 3-2 con l'Imperia l'obiettivo sembrava molto vicino e invece non si possono ancora fare conti e tabelle, anche il Vado dovrà vincere per vivere un finale di stagione tranquillo, o quasi.