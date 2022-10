Impresa Ligorna, poker al Vado e quarto posto

Non si ferma più il Ligorna di Roselli. I genovesi battono 4-2 il Vado in trasferta e raggiungono il quarto posto in classifica dopo 10 giornate a quota 19 dietro proprio agli avversari di oggi, a 20, e alla coppia di testa Sestri Levante (25) e Sanremese (24).

Parte forte il Ligorna che ci prova prima con Silvestri e poi centra il bersaglio grosso, è il 7' quando Cericola si lancia verso l'area avversaria e con un gran tiro insacca. Una gioia che dura poco perché il Vado recupera subito, cinque minuti dopo Capra infila Atzori con una conclusione da fuori. La partita non ha un attimo di respiro e così al 19' il Ligorna è di nuovo avanti, questa volta è Gerbino ad azzeccare la conclusione da lontano per l'1-2.

I padroni di casa spingono a tutta, ma il Ligorna regge e soprattutto controbatte colpo su colpo e così al 34' Cericola pesca il gol che vale la doppietta personale. Subito dopo la rete subita arriva un'altra tegola per il Vado che resta in dieci per l'espulsione di Castelletto. Al 49' altra svolta, Djwomo cade in area, per l'arbitro è rigore e Lobosco segna il 2-3.

Non è però l'inizio della rimonta perché il Vado nel giro di tre minuti della ripresa resta addirittuta in 8 dopo le espulsioni al 58' di De Bode e al 61' di Lobosco. Per il Ligorna ovviamente la strada è in discesa e così al 70' Gerbino chiude i conti mettendo anche lui a referto la doppietta personale.