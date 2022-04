Ligorna, verso l'RG Ticino: Roselli "E'uno scontro diretto"

E'arrivato il momento di tornare in campo per il Ligorna che domenica alle 14,30 sfida l'Rg Ticino in un importante sfida per la salvezza. I genovesi sono a distanza di sicurezza ma non possono sbagliare, la classifica è corta e ogni errore rischia di essere pagato, soprattutto da chi ha una gara in meno. I genovesi domenica scorsa non sono scesi in campo a causa del Covid e quindi dovranno recuperare il 20 aprile il match.



Mister Roselli però parla solo della prossima gara "Contro il Ticino è uno scontro diretto. Se all’andata probabilmente erano una squadra non costruita ad hoc per la categoria bisogna dire però che a gennaio hanno investito in maniera importante acquisendo una media punti da Playoff. Sono bravi e possono giocarsela, come tutte. Siamo infatti un gruppo di dieci squadre che lotteranno per raggiungere una quota salvezza probabilmente mai così alta. Le due squadre in fondo alla classifica poi attualmente stanno anche un pochino alzando la quota salvezza giocando ormai senza obiettivi"



Questo il commento sulla condizione della squadra: "Non abbiamo giocato contro il Derthona e quindi è passato qualche giorno in più rispetto all’ultima partita disputata. Sono contento di come i ragazzi si stanno allenando. Tolti alcuni problemi di organico andiamo a giocarcela come una finale. Sarà importante essere pronti partita per partita. Io penso sempre all’allenamento del giorno dopo, sempre, non vado mai più in là con il pensiero. Facciamo il massimo di ciò che possiamo e non potremo essere che tranquilli".