Lavagnese, sfida al Ticino per uscire dalla crisi

Senza vittoria dal 14 novembre scorso e con otto sconfitte nelle ultime undici partite, la Lavagnese in piena crisi cerca il rilancio nel match di domani alle 14,30 contro l’Rg Ticino. I bianconeri sono stati inghiottiti dal momento “no”e sono penultimi in classifica con 17 punti, a meno tre dall’Imperia, ad oggi sarebbero retrocessi. Per fortuna però il campionato è ancora lungo e proprio il prossimo match sarà fondamenatle visto che gli avversari sonon quindicesimi e ultimi qualificati ai playouf con 25 punti. La vittoria permetterebbe ai liguri di rialzarsi e tornare in corsa per abbandonare le ultime posizioni della graduatoria.

Non sarà di certo facile anche perché l’ultimo ko è di quelli che brucia, 2-1 in casa nel derby ligure con il Ligorna subito in rimonta visto che la Lavagnese era passata in vantaggio nel primo tempo prima di crollare nella ripresa. E all’orizzonte non c’è di certo un avversario facile. Il Ticino infatti ha sì perso domenica scorsa 3-1 contro il Ponto Donnaz, ma in precedenza aveva infilato tre vittorie in quattro partite, di cui una con la Sanremese seconda in classsifica.

Un avversario pericoloso quindi sul campo avversario che sta diventando un vero e proprio fortuno per il Ticino che ha vinto tutte le ultime tre gare e ha l’ottavo rendimento interno del campionato.