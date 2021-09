Serie D, svelato il girone con le avversarie di Ligorna, Lavagnese e Sestri Levante

Giù il sipario sulla nuova Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato in diretta sulla propria Pagina Facebook la composizione dei gironi. Confermate le indiscrezioni della viglia che volevano tutte le liguri nello stesso raggruppamento.

In particolare le tre formazioni di Genova e provincia Ligorna, Lavagnese e Setri Levante sono state tutte inserite nel Gruppo A, quindi tanti derby in vista e alcune gare tutte in salsa ligure visto che nello stesso raggruppamento ci saranno anche Sanremese, Imperia e il ripescato Vado. Sei liguri quindi per un girone che vedrà al via in totale 20 squadre per una stagione che si annuncia quindi molto lunga.

Le altre squadre inserite nel Gruppo A sono: Asti, Borgosesia, Bra, Caronnese, il glorioso Casale, Chieri, Città di Varese, Derthona, Fossano, Gozzano, Novara, Pontdonnaz, RG Ticino e Saluzzo.

Nei prossimi giorni verranno svelati anche i calendari visto che la prima giornta di campionato è in programma per domenica 19 settembre, insomma due settimane e poi partirà anche la Serie D.