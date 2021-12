Serie D, nessuna sanzione del giudice sportivo per Ligorna, Sestri e Lavagnese

II giudice sportivo non ha sanzionato nessun giocatore di Ligorna, Sestri Levante e Lavagnese per le gare del prossimo turno di serie D, girone A. Le tre genovesi tirano un sospiro di sollievo, anche se va detto che il Ligorna per esempio non avrà a disposizone due giocatori, squalificati nei turni precedenti, e così la squadra di Monteforte non sarà al completo nella gara contto il Sestri Levante.

Il match tutto ligure sarà molto importante in chiave salvezza, entrambe le squadre sono a quota 15, ma arrivano da due risultati molto diversi tra loro. Il Ligorna infatti ha vinto 3-0 in casa contro l’Rg Ticino nell’ultima turno, mentre i corsari sono crollati contro il Bra 3-0. Per la Lavagnese invece la prossima sfida sarà contro il Fossano ultimo in classifica, anche i bianconeri sono a quota 15 e con una vittoria potrebbe fare un bel balzo lontano dalla zona rossa della graduatoria.

Le sanzione del giudice sportivo

Il giudice sportivo ha invece fermato Giacomo Baiardi dell’ RG Ticino per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto durante il match con il Ligorna. Dopo la sfida tra Lavagnese e Derthona sono stati fermati per un gara Vittorio Imperato e il tecnico, sempre degli ospiti, Giovanni Zicehlla per avere ripetutamente abbandonato l'area tecnica del Riboli.