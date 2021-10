Sestri Levante, caccia ai primi punti in Serie D contro il Gozzano

Il Sestri Levante torna in campo domenica alle 15 per affrontare il Gozzano in un match molto difficile.

Torna, verrebbe da dire finalmente, in campo il Sestri Levante. I rossoblu stanno andando alla ricerca della continuità perduta, ma non parliamo di risultati. I liguri infatti hanno giocato solamente due gare in questo campionato, perdendole entrambe, a causa dei due rinvii con Casale e Saluzzo. La prima sfida è stata impossibile da giocare a causa della pioggia, la seconda è stata posticipata perché il giorno prima della gara quattro avversari sono stati coinvolti in un incidente stradale e così le due società hanno concordato di non scendere in campo.

Domani alle 15 il Sestri però tornerà a giocare per provare a levare lo 0 dalla casella dei punti in classifica. Di certo non sarà facile perché di fronte si troverà il Gozzano, ancora imbattuto e reduce da tre pareggi e una vittoria. Non è più la supersquadra dell’anno scorso certo, ma di sicuro è una delle trasferte più impegnative nell’intero torneo.

Per strapppare i primi punti servirà quindi un’impresa, in attesa di giocare le sfide che mancano all’apello. Entrambi i match con Casale e Saluzzo si giocheranno a novembre, un mese di fuoco per il Sestri Levante che vuole provare ad arrivarci non da ultimo della classe, posizione occupata in questo momento.