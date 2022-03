Sestri Levante, arriva il Varese: l'impresa è possibile

Il Sestri Levante va a caccia di un'altra impresa. Sabato i corsari hanno battuto il Borgosesia quinto della classe e in piena zona playoff, in trasferta, per 1-0. Questa volta avrà al proprio fianco il Sivori, ma l'avversario sarà comnque di altissimo livello.

Nello stadio di Sestri arriva infatti il blasonato Città di Varese partito con l'obiettivo di centrare la promozione in Serie C. La squadra però non è risiuscita a rimanere agganciata al tandem di testa formato da Novara e Sanremese e quindi ad oggi è terzo con 47 punti, quasi sicuramente dovrà passare dai playoff per centrare il proprio obiettivo. Attenzione però perché nulla è deciso i biancorossi infatti sono reduci da tre scofitte di fila contro Derthona, Pont Donnaz e Ligorna, con i genovesi che hanno aperto la crisi del Varese ora inseguito a sole tre lunghezze dalle contendenti che sognano un posto ai playoff.

Il Sestri Levante quindi può sognare il colpaccio anche perché oltre al successo con il Borgosesia è in serie positiva da tre gare e con 38 punti al momento è a più quattro sulla zona playout, un buon margine anche se non si può stare tranquilli con una classifica così corta.