Sestri Levante, con il Ticino è l’occasione giusta per rialzarsi

Tornare a vincere per issarsi lontano dalla zona playout. E’questo l’obiettivo del Sestri Levante che scenderà in campo per cercare i tre punti dopo le sconfitte con Ligorna e Bra nelle ultime due gare. I ko sono stati indolori in classifica visto che con i suoi 15 punti la squadra ligure è ancora fuori dalla zona playout, ma l’Asti è solo a meno e così non si può dormire sonni tranquilli.

Sestri Levante-Rg Ticino: sfida tra due squadre in difficoltà

Le difficoltà del Sestri sono soprattutto in attacco, solo dieci i gol messi a segno in quattordici partite di cui cinque, la metà, dal solo Mesina. Un problema che deve essere risolto, ma che è condiviso con i prossimi avversari che hanno fatto anche peggio, solo sette le reti segnate e peggior attacco del torneo.

Gli ospiti arrivano alla gara anche loro dopo un periodo molto difficile, due le sconfitte di fila negli ultimi due turni con Città di Varese e Ligorna 1-0 e 3-0. In trasferta la squadra oggi quartultima con 12 punti ha un andamento decisamente lento con 5 sconfitte, una vittoria e un pareggio.

Partita importante quella di domani ale 14,30 al Sivori quindi con lo stadio dei corsari cceh in questa stagione è statao violatao solo da Ligorna e Borgosesia, i rossoblu sperano che il proprio fortiino possa essere decisivo per conquistare tre punti pensatissimi.