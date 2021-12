Sestri Levante, altra sfida difficile con la Sanremese

La settimana della rivoluzione in casa Sestri Levante si è conclusa lo scorso fine settimana con l’impresa in trasferta contro il Derthona, quarto in classifica. Il neo allenatore Fossati ha esordito in questa stagione, dopo aver preso il posto di Cammaroto, con un successo brillante e adesso punta a ripetersi contro la Sanremese terza della classe.

Sestri Levante, adesso c’è la Sanremese

Altra partita molto difficile quindi per i rossoblu che sperano di fare altri punti per allontanare ancora la zona playout, ora distante tre punti. La Sanremese però è una delle squadre più in forma del camponato reduce da due vittorie di fila senza subire gol contro Ligorna e Imperia. Sono solo gli ultimi due successi di una lunga serie di ottimi risultati con sei vittorie e una sola sconfitta nelle ultime sette giornate di campionato.

L’obiettivo principale del Sestri Levante non è solo vincere, ma anche riconquistare il proprio pubblico e la vittoria la Sivori dopo due ko in fila, pesanti, con Ligorna e Rg Ticino, partita che è costata il posto a Cammaroto.

La sfida nella sfida sarà quella tra i bomber delle due squadre Mesina e Vita che hanno segnato sette reti in questo campionato e sono i quinti migliori marcatori della Serie D, girone A.