Sestri Levante niente impresa, al Sivori passa la Sanremese

Il risultato è quello che in molti si aspettavano ma non racconta tutto della gara. La Sanremese vince in casa del Sestri Levante 2-1 partendo a razzo, ma subendo e non poco il ritorno dei corsari. Le due squadre hanno ambizioni diverse, gli ospiti vogliono la promozione, i padroni di casa vorrebbero ripetere l'annata tranquilla della scorsa stagione continuando a far crescere i propri giovani.

La cronaca e il risultato di Sestri Levante-Sanremese

Come detto l'inizio è tutto di marca Sanremese con la squadra di Giannini che dopo diciassette minuti è già sul 2-0. Tutto parte sempre da Scalzo ed è Aperi ad approfittarne, in entrambi i casi è il primo a servire il secondo che da vero bomber trafigge due volte Anacoura.

La sfida però non è finita, il Sestri Levante infatti reagisce e al 22' trova il modo di accorciare le distanze con Marquez che respinge in rete dopo l'ottimo intervento di Tartaro su Cominetti. La sfida cambia, ora sono i rossoblu a prendere il controllo del gioco ma la rete del pareggio non arriverà. E a dire il vero non arriverà mai, nella ripresa infatti Tartaro è ancora decisivo sula conclusione di Cominetti, è uno dei pochi sussulti di una ripresa spezzettata dai cambi e senza altri sussulti se non nel finale un pericoloso contropiede della Sanremese con Rizzo che non trova il bersaglio grosso.

Il tabellino di Sestri Levante-Sanremese

SESTRI LEVANTE: Anacoura, Salvo (46’ Currò), Oliana, Pane, Ferretti, Furno (85’ Casagrande), Cominetti (57’ Rovido), Parlanti (85’ Masini), Marquez, Candiano, Cirrincione (66’ Marzi). A disposizione: Pucci, Nenci, Occhipinti, Daniello. Allenatore Enrico Barilari

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Camilli (59’ Rizzo), Maglione (76’ Aita), Gagliardi, Aperi (82’ Pellicanò), Valagussa, Scalzi (76’ Giuffrida), Ricossa (68’ Mauro), Maugeri. A disposizione: Bohli, Bechini, Del Barba, Owusu. Allenatore Gabriele Giannini

ARBITRO: Alberto Quarà di Nichelino

ASSISTENTI: Federico Maria Pastore di Collegno, Gian Marco Pellegrino di Torino

RETI: 10’ e 17’ Aperi, 22’ Marquez

NOTE: giornata di sole, terreno sintetico in ottime condizioni. Spettatori 400 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Camilli, Scalzi, Candiano, Currò, Valagussa, Maugeri, Pellicanò, Aita. Angoli 6-2 per il Sestri. Recupero 1’ pt, 5’ st.