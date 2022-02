Sestri Levante, sfida al Saluzzo per riprendere la via della vittoria

La corsa del Sestri Levante si è fermata domenica scorsa in casa contro il Fossano, sconfitta 2-1 che è stata anche la prima di Fossati sulla panchina dei corsari. Un ko arrivato dopo due vittorie di fila, il 5-1 sul Pont Donnaz e il 2-1 sul Vado, risultati che hanno portato la squadra ligure a tre punti di distanza dalla zona playout.

La prossima sfida sarà in trasferta contro il Saluzzo, fanalino di coda del torneo che sembra essere destinato alla retrocessione diretta. Solo undici i punti conquistati in 21 partite, quattro le sconfitte di fila prima del match con il Sestri Levante, peggiore attacco del torneo (11 gol) e seconda peggior difesa (33). I numeri fotografano la grande occasione dei rossoblu di fare punteggio peno e staccarsi ancora dal treno che porta alle delicate sfide dirette per la salvezza.

I tre punti saranno importanti anche per arrivare di slancio ad un terzetto di gare che non si annuncia molto semplice per il Sestri che affronterà in rapida successione Gozzano, Lavagnese e Chieri, un tris difficile che porterà poi alla proibitiva partita contro la capolista Novara.