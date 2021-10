Serie D, Sestri Levante-Saluzzo rinviata al 27 ottobre

La gara Sestri Levante-Saluzzo, valida per il turno infrasettimanale di Serie D oggi non si giocherà, il match è stato rinviato.

Oggi il girone A del campionato di Serie D scende in campo per il turno infrasettimanale. In calendario c'era alle 15 anche Sestri Levante-Saluzzo, match che si sarebbe dovuto giocare allo stadio Sivori.

Così però non sarà, la partita infatti è stata ufficialmente rinviata a causa di un incidente stradale in cui sono stati coinvolti quattro giocatori della squadra ospiti nella serata di ieri. I calciatori sarebero non avrebbero riportati gravi conseguenze, ma le società si sono messe subito in contatto per capire come comportarsi. Alla fine entrambe hanno deciso che non era giusto giocare la gara e così è arrivata la comunicazione ufficiale del rinvio.

Già fissata la data in cui si disputerà l'incontro: mercoledì 27 ottobre alle ore 15. Salgono così a due le giornate non disputate dal Sestri Levante perché nel secondo turno di campionato la sfida tra i rossoblu e il Casale è stata interrotta dalla pioggia intorno al ventesimo minuto.

La squadra ligure tornerà così in campo domenica prossima alle ore 15 nella difficile trasferta di Gozzano. Oggi alle 15 invece si giocherà regolarmente il derby tra Ligorna e Lavagnese, match tra la terza in classifica con 6 punti e il fanalino di coda bianconero ancora a 0.