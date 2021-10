Sestri Levante, domani si torna in campo con il Saluzzo

La missione è chiara, battere il Saluzzo e conquistare la prima vittoria nel campionato di Serie D. Il Sestri Levante scende in campo domani alle 15 con questo obiettivo nel primo turno infrasettimanale del campionato.

I rossoblu al momento sono ultimi in classifica ancora fermi a quota 0. L’esordio in campionato è arrivato in trasferta con il Pont Donnaz, sfida equilibrata ma che alla fine ha visto i liguri perdere 1-0. Sconfitta che è stata anche il risultato del terzo match, quello di sabato scorso contro il Fossano per 2-1. Va però ricordato che rispetto al resto del gruppo il Sestri Levante ha una gara in meno visto che il match con il Casale è durato una ventina di minuti prima che l’arbitro fosse costretto a concludere la gara a causa di un violento nubifragio. In pratica quella di domani saràà la prima vera casalinga della stagione dopo il successo in Coppa Italia con la Lavagnese

Il Sestri Levante sfida il Saluzzo

La prossima sfida sarò contro un Saluzzo che di punti ne ha due ed è una delle sette squadre che ancora non ha conquistato la vittoria. Due i pareggi con Ticino e Bra, mentre il match con il Ligorna è andato ai genovesi per 2-0. La sfida si annuncia quindi equilibrata tra due squadre che hanno fame di punti.

La scorsa stagione il Sestri Levante è uscito indenne dal doppio confronto, la sfida di andata è finita 1-1 mentre al Sivori i padroni di casa si sono imposti per 2-0. Un precedente che fa ben sperare in vista del prossimo incontro.